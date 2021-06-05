Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу

Большая Палата Верховного Суда Украины удовлетворила апелляционную жалобу кандидата в нардепы по 87 избирательному округу Вирастюка, ЦИК и партии "Слуга народа" и отменил решение кассационного административного суда от 23 мая, в котором говорилось о признании противоправными действий Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов на Ивано-Франковщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

В решении отмечается, что апелляционные жалобы кандидата в народные депутаты Василия Вирастюка, ЦИК и партии "Слуга народа" удовлетворить.

Решение кассационного административного суда по делу Верховного суда от 23 мая отменить и принять новое решение, которым отказать в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты Александра Шевченко в ЦИК. Взыскать с Шевченко Александра в специальный фонд государственного бюджета Украины судебный сбор в размере 24 970 гривен. Отменить меры обеспечения иска, принятые Большой Палатой Верховного Суда от 29 мая. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

"Таким образом, протокол ЦИК от 19 мая, которым Василий Вирастюк признан избранным народным депутатом по округу 87 в Ивано-Франковской, действует", - сообщает ОПОРА.

Напомним, 27 мая Большая Палата Верховного Суда, рассматривая апелляционные жалобы кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 87 Василия Вирастюка, политической партии "Слуга народа" и Центризбиркома на решение Верховного Суда об отмене протокола ЦИК от 19 мая 2021, не приняла решения и объявила перерыв до 5 июня.

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