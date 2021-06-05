У террористов из "ЛНР" заявили, что выехали в Минск для допроса Протасевича (обновлено)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание TUT.BY.
Как пишет издание, один из высокопоставленных источников в среде террористов из "ЛНР" заявил, что в случае экстрадиции, Протасевичу, обвиняемому в "преступлениях" против человечности, грозит расстрел.
В то же время украинский адвокат Леонид Маслов подверг сомнению информацию о якобы выезде представителей террористов "ЛНР" на допрос Протасевича. По его мнению, эта информация является фейком и вбросом режима Лукашенко.
"Единственным первоисточником является животный мир - "волонтер ДНР" с погонялом Илария Гольдберг. Но даже это существо якобы написало, что обезьяны из прокуратуры ЛНР только СОБИРАЮТСЯ в Минск для какого-то допроса. На этом основана вся "новость".
"Наши ребьята" с их зоопарка много куда собираются. Они конечно нацелены захватить и Киев, и Вашингтон. (...)
"Новость" от "волонтера ДНР" подхватил канал TUT.BY, ранее разгромленный диктатором Лукашенко, а теперь вполне лояльный к власти. Вероятно дальнейшие "новости", в том числе растиражированные нами, палачи показывают несчастному Протасевичу рядом со сценами пыток его девушки и прочими ужасами", - написал Маслов.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.