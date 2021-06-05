Патрульного с Житомирщины, который ранее "выбивал признание" у подростков, уличили в новом факте пыток

В Житомирской области на новом факте пыток разоблачили полицейского, который ранее также издевался над людьми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Сообщено о новом подозрении патрульному полицейскому одного из отделов ГУ Нацполиции в Житомирской области по факту пытки (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

Во время расследования в уголовном производстве по факту пыток двух человек на Житомирщине установлена его ​​причастность к другим фактам пыток.

"Установлено, что в ходе общения в помещении отделения полиции с юношей, который заявил о совершении кражи и спорил с полицейским, милиционер неоднократно наносил ему удары в голову и туловище, пытаясь наказать за "плохое поведение" и запугать", — сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество случаев пыток в полиции снизилось, - Офис Генпрокурора

В ОГП напомнили, что в январе 2021 года между населенными пунктами одного из районов Житомирской области группа лиц, требуя у двух юношей признать причастность к похищению автомобиля, наносили потерпевшим удары руками и ногами в различные части тела, заставляли их стоять на коленях.

"К таким действиям присоединился патрульный, который прибыл на место происшествия. Однако, вместо помощи пострадавшим, полицейский достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из потерпевших и спустил курок пистолета, требуя предоставить сведения об угоне автомобиля", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двум наемникам РФ сообщено о подозрении в пытках украинских воинов, - Офис Генпрокурора