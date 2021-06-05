Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков - 72,4 млрд грн. СПИСОК

Лишь шесть из 15 крупнейших государственных предприятий завершили 2020 год с доходами.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил политолог Юрий Романенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как говорится, увеличивайте нам зарплаты. Результат будет. Когда-нибудь.

Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков составил 72,4 млрд грн.

Наиболее убыточными были:

"Укрэнерго" (27,5 млрд грн)

"Нафтогаз" (19 млрд грн)

"Укрзализныця" (11,9 млрд грн)

"Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (5,9 млрд грн)

"Энергоатом" (4,8 млрд грн)

"Украэрорух" (1,5 млрд грн)

Международный аэропорт "Борисполь" (1,5 млрд грн)

"Аграрный фонд" (0,2 млрд грн)

"Автомобильные дороги Украины" (0,1 млрд грн).

Остальные шесть госпредприятий завершили 2020 с доходами. Их общая прибыль составила 30,1 млрд грн, в том числе:

"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) (20,4 млрд грн)

"Укргидроэнерго" (4,1 млрд грн)

"Администрация морских портов Украины" (2,7 млрд грн)

"Укроборонпром" (2,5 млрд грн)

Полиграфический комбинат "Украина" (0,2 млрд грн)

"Укрпочта" (0,2 млрд грн).

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