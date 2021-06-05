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Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков - 72,4 млрд грн. СПИСОК

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Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков - 72,4 млрд грн. СПИСОК
Лишь шесть из 15 крупнейших государственных предприятий завершили 2020 год с доходами.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил политолог Юрий Романенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как говорится, увеличивайте нам зарплаты. Результат будет. Когда-нибудь.

Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков составил 72,4 млрд грн.

Наиболее убыточными были:

"Укрэнерго" (27,5 млрд грн)
"Нафтогаз" (19 млрд грн)
"Укрзализныця" (11,9 млрд грн)
"Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (5,9 млрд грн)
"Энергоатом" (4,8 млрд грн)
"Украэрорух" (1,5 млрд грн)
Международный аэропорт "Борисполь" (1,5 млрд грн)
"Аграрный фонд" (0,2 млрд грн)
"Автомобильные дороги Украины" (0,1 млрд грн).

Остальные шесть госпредприятий завершили 2020 с доходами. Их общая прибыль составила 30,1 млрд грн, в том числе:

"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) (20,4 млрд грн)
"Укргидроэнерго" (4,1 млрд грн)
"Администрация морских портов Украины" (2,7 млрд грн)
"Укроборонпром" (2,5 млрд грн)
Полиграфический комбинат "Украина" (0,2 млрд грн)
"Укрпочта" (0,2 млрд грн).

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    как могут быть например Энергоатом и Нафтогаз в таких убытках при таких высоких тарифах?
    Тем более что при Порошенко они все были в прибылях...

    Ответ прост - зеленский и гоп-компания грабят из этих компаний.
    И не только из этих
  • Scorpman Y
    Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 6794
  • Scorpman Y
    Энергоатом.. Укрэнерго.. Нафтогаз - во всех этих компаниях зеленский поставил своих "руководителей", которые планомерно выкачивают деньги из компаний и доводят их до банкротства... точнее - "большой приХватизации" за копейки
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