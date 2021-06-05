С начала суток соблюдается режим тишины на Донбассе, - пресс-центр ОС

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток 5 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режима прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Вместе с тем, в районе проведения операции Объединенных сил продолжают выполнять задачи другие составляющие сил сектора безопасности. За сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

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