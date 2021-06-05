После запуска "Северного потока-2" Россия может организовать провокации, чтобы обосновать отказ от транзита газа через Украину, - Аваков

В Харьковской области прошли тактико-специальные учения подразделений, которые координируются Министерством внутренних дел - Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы говорим о реальных угрозах. (Президент РФ Владимир. - Ред.) Путин вчера заявил о том, что первая нитка "Северного потока-2" достроена. Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом наверняка Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: "Смотрите, видите, вот - поэтому пускаем через Северный поток-2", - объяснил журналистам необходимость проведения таких учений министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"И таких ситуаций, информаций разведорганов у нас достаточно, поэтому мы, исходя из этого, просматриваем разные сценарии и усиливаем реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам и так далее", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин объявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2"

Аналогичные учения прошли в Сумской области.

Аваков анонсировал, что следующие учения пройдут в Мариуполе, а затем на Западной Украине.