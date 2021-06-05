Страны G7 договорились о введении глобального налога на прибыль для IT-концернов

Страны "группы семи" достигли исторического соглашения: обложить IT-концерны глобальным налогом на прибыль, ставка которого будет не меньше 15 процентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Министры финансов G7 достигли исторического соглашения о реформировании мировой налоговой системы для того, чтобы она соответствовала глобальному цифровому веку", - подчеркнул британский министр финансов Риши Сунак.

Цель нововведения - положить конец ситуации, когда крупные IT-корпорации, такие как Apple, Google, Amazon или Facebook, платят налог только по месту своей регистрации, но не в тех странах, где они получают доход. Это вело к тому, что многие компании регистрировали свои штаб-квартиры в странах с более низкими налогами.

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Кроме того, предполагается, что единая ставка налога на прибыль крупных корпораций должна составлять не менее 15 процентов.

Соглашение между промышленно развитыми странами теперь должны принять и другие государства, к примеру "группа двадцати", встреча которой пройдет в июле в Венеции.