У узурпатора Лукашенко заявили о готовности к диалогу с Украиной: "Но мяч сейчас на украинской территории"

Минск готов вернуться к "партнерскому диалогу" с Украиной, однако сейчас это зависит от позиции Киева.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории", - сказал Головченко.

Он отметил, что попытки белорусской стороны начать такой диалог пока не получили должного отклика Киева.

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"Мы неоднократно предлагали украинской стороне провести переговоры, как это было раньше. У нас иногда случались трения, но мы снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать. К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, задействовать имеющиеся механизмы, не были восприняты", - сказал премьер Беларуси.

Напомним, глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук предложил перенести переговорную площадку из Минска.

По словам Кравчука, после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.

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