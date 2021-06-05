Умер замкомполка "Азов" по тылу Александр Павлюк (позывной Чак)
Об этом говорится на официальном сайте полка "Азов", сообщает Цензор.НЕТ.
"Он был настоящим другом для каждого - умел сплачивать людей и находил компромиссы в любых ситуациях. (...) В 18 лет мужчину призвали на срочную службу и служил в контингенте советских войск в Германии. Летом 2014 года он познакомился с бойцами нашего подразделения, после чего не раздумывая осенью этого же года вступил в ряды "Азова". Сначала Чак выполнял обязанности обозного в третьей сотне полка, затем был заместителем по технике. Боец преданно служил и профессионально выполнял свои обязанности, поэтому впоследствии стал заместителем командира полка по тылу. Уникальные организационные способности Чака позволили практически создать и организовать с нуля тыловое обеспечение полка, за время службы восстановлены и построены военные городки под нужды жизнедеятельности подразделений. Подавляющее большинство инфраструктурных объектов к этому времени построены силами "Азова" за счет помощи волонтеров, привлеченных благодаря деятельности Александра Павлюка.
За время своей преданной службы Александр Павлюк был неоднократно награжден высокими наградами, в том числе нагрудным знаком "За доблестную службу", грамотой от Верховной Рады Украины, нагрудным знаком "За отличие в службе", огнестрельным оружием и орденом Данила Галицкого.
Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и собратьям. Смерть Чака - большая потеря для "Азова" и для всей страны.
Помним! Герои - навеки живые!", - отмечается, в частности, в сообщении.
Александр Николаевич Павлюк родился 30 марта 1963 года в Рокитном Ривненской области. В "Азове" служил в звании старшего лейтенанта и отвечал за материально-техническое обеспечение.
О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.