Госизмена в пользу Украины: российскую военнослужащую приговорили к 8 годам колонии

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам колонии с отсрочкой в два года по обвинению в "государственной измене" в пользу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом "совершенно секретно", - сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

В суде также утверждают, что Кузьменко признала вину в госизмене.

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Гособвинение просило для нее 12 лет лишения свободы.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Издание напоминает, что в апреле 2020 года ФСБ России заявило, что в оккупированном Крыму задержали участников "украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую входила "российская военная, подозреваемая в выдаче государственной тайны".

Группу якобы создал и курировал начальник подразделения украинской военной разведки полковник Олег Ахмедов.

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