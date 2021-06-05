За 5 июня в МВЦ успели привить 2,5 тыс. человек, очередь сильно задерживают люди без декларации с врачом, - директор Департамента здравоохранения Киева Гинзбург
Об этом заявила директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург, анализируя результаты третьего дня работы Центра вакцинации для зарегистрированных в мобильном приложении "Дія", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КМДА.
"Уже вторые выходные подряд мы предлагаем киевлянам вакцинироваться в достаточно удобном формате. Зарегистрированные на вакцинацию в "Дії" могут прийти в МВЦ и прививаться. Несмотря на большое количество таких желающих в минувшие выходные, пока мы усовершенствовали этот процесс, разграничив потоки: отдельная очередь для приглашенных и отдельная для тех, кто также записан в "Дії", но приглашение пока не получил", - напомнила Гинзбург.
В течение 5 июня всего таким образом вакциной CoronaVac провакцинировано более 2500 человек.
Но, по словам директора Департамента здравоохранения, эта цифра могла быть значительно больше, соответственно значительно больше киевлян могли сегодня получить защиту от COVID-19.
"К большому сожалению, на вакцинацию приходит много людей, у которых не подписана декларация с врачом. Для понимания - процесс вакцинации людей с декларацией длится около 7 минут. Если декларации нет, - около получаса. Вот и посчитайте, на сколько быстрее двигалась бы очередь, если у всех желающих привиться были декларации с врачом", - отметила Валентина Гинзбург.
Для сравнения Валентина Гинзбург привела цифры. За 7 часов вакцинации педагогов, имеющих декларации, одна бригада в среднем прививает 200 человек, без заполнения информационного согласия. За то же время сегодня в МВЦ - около 100. И это при том, что вакцина, которой прививают педагогов, требует больше времени по подготовке для введения.
"У меня настоятельная просьба к киевлянам - приходите на вакцинацию после подписания декларации. Это прежде всего ваше сэкономленное время. И уважение к людям, которые ждут в очереди, пока вместо 7 минут для вас целых 30 создают электронную медицинскую карту. А еще - помощь врачам, которые в выходные оставляют семьи, чтобы как можно больше киевлян смогли чувствовать себя в безопасности от COVID-19" - призвала Гинзбург.