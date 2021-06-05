За 5 июня в МВЦ успели привить 2,5 тыс. человек, очередь сильно задерживают люди без декларации с врачом, - директор Департамента здравоохранения Киева Гинзбург

Люди, которые пришли на вакцинацию от COVID-19 в Международный выставочный центр без подписанной декларации с врачом, задерживают очередь на несколько часов.

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург, анализируя результаты третьего дня работы Центра вакцинации для зарегистрированных в мобильном приложении "Дія", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КМДА.

"Уже вторые выходные подряд мы предлагаем киевлянам вакцинироваться в достаточно удобном формате. Зарегистрированные на вакцинацию в "Дії" могут прийти в МВЦ и прививаться. Несмотря на большое количество таких желающих в минувшие выходные, пока мы усовершенствовали этот процесс, разграничив потоки: отдельная очередь для приглашенных и отдельная для тех, кто также записан в "Дії", но приглашение пока не получил", - напомнила Гинзбург.

В течение 5 июня всего таким образом вакциной CoronaVac провакцинировано более 2500 человек.

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Но, по словам директора Департамента здравоохранения, эта цифра могла быть значительно больше, соответственно значительно больше киевлян могли сегодня получить защиту от COVID-19.

"К большому сожалению, на вакцинацию приходит много людей, у которых не подписана декларация с врачом. Для понимания - процесс вакцинации людей с декларацией длится около 7 минут. Если декларации нет, - около получаса. Вот и посчитайте, на сколько быстрее двигалась бы очередь, если у всех желающих привиться были декларации с врачом", - отметила Валентина Гинзбург.

Для сравнения Валентина Гинзбург привела цифры. За 7 часов вакцинации педагогов, имеющих декларации, одна бригада в среднем прививает 200 человек, без заполнения информационного согласия. За то же время сегодня в МВЦ - около 100. И это при том, что вакцина, которой прививают педагогов, требует больше времени по подготовке для введения.

"У меня настоятельная просьба к киевлянам - приходите на вакцинацию после подписания декларации. Это прежде всего ваше сэкономленное время. И уважение к людям, которые ждут в очереди, пока вместо 7 минут для вас целых 30 создают электронную медицинскую карту. А еще - помощь врачам, которые в выходные оставляют семьи, чтобы как можно больше киевлян смогли чувствовать себя в безопасности от COVID-19" - призвала Гинзбург.

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