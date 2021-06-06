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Россияне заявляют, что пресная вода под Азовским морем есть, обещают подробности сообщить к июлю

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Россияне заявляют, что пресная вода под Азовским морем есть, обещают подробности сообщить к июлю
Геологоразведка, которая ведется в Азовском море, показала, что под дном моря есть пресная вода. Полная информация появится примерно к концу июля.

Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы провели геологоразведку, вода точно есть, сейчас считаем ее запасы, на какой глубине, как далеко от берега [она находится]. Где-то к концу июля будем иметь полную информацию", - сказал он.

Хуснуллин также добавил, что "локально все вопросы в Крыму решили с водой".

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Марионетка Кремля Сергей Аксенов сообщил о намерении решить проблему орошения полей, возникшую после перекрытия Северо-Крымского канала, с помощью пресной воды из-под Азовского моря.

Напомним, в оккупированных Ялте, Алуште, Симферополе и их пригородах были введены графики подачи питьевой воды. В Севастополе введен режим повышенной готовности. После реализации части плана правительства РФ ограничения удалось смягчить. Ограничения по-прежнему действуют только в Алуште.

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Топ комментарии

  • Давид Стрембовский
    А вообще странные они))) Как газ, так трубы тянут за тысячи км, а как вода, так везде ее пытаются найти))) А от Дона, несчастных 300 км протянуть не могут))))
  • Яр Холодний
    В перші роки після розвалу СРСР випало служить у Криму. Райцентр. Військовий гарнізон. Був здивований - у кожному приміщенні, де працюють люди, на підвіконнях, стоять по кілька трьохлітрових банок води. В одних вода повністю прозора, в інших - на дні банок вапняковий осад у палець товщиною. Попередили - воду з-під крана не пить, якщо нирки бережеш! Тільки ту що добу, не менше, вистоялася в банці! Перше, що робили люди прийдучи на службу - зливали воду з осаду у інші банки, осад виливали, а в банки набирали свіжу з-під крана і ставили на "вистойку". Північнокримський канал проходив на відстані кілометра, однак у командування і думки не виникало качать воду звідти, бо ту воду теж необхідно було фільтрувать і очищать. Яку "воду" "карєнниє кримчане з рязанськими мордами" п"ють зараз - можна тільки уявить!
  • Герхард
    Да там полно пресной воды.
    Просто специально обученные бурундучки рыбки ее солят и получается морская. Россияне заявляют, что пресная вода под Азовским морем есть, обещают подробности сообщить к июлю - Цензор.НЕТ 5075
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