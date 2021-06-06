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Воин ВСУ подорвался на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток наемники РФ совершили один обстрел, - штаб

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Воин ВСУ подорвался на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток наемники РФ совершили один обстрел, - штаб
На Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня. В воскресенье, 6 июня, украинский военнослужащий подорвался на на неизвестном взрывном устройстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирование. Ему оказана необходимая медицинская помощь и доставлена в лечебное учреждение. Состояние здоровья-защитника средней тяжести", - заявили в штабе.

Кроме того, с начала этих суток оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям ООС вблизи населенного пункта Пески. Пророссийские боевики применили минометы 120-го калибра.

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  • Вася Шевченко f77d76ba
    найскорішого одужання і повного відновлення нашому воїну світла...
    ...
    (..горіть у пеклі москалі (с).... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата...
  • Люцифер
    утилизирован 4 июня
    https://myrotvorets.center/criminal/kostin-ruslan-anatolevich/

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  • Люцифер
    «понабиться»
    руссссскій мір зайшов, а свій язик так і не вивчили...

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