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За сутки в Украине от COVID-19 умерли 42 человека, зафиксировано 937 новых случаев заражения, 4 516 человек выздоровели

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За сутки в Украине от COVID-19 умерли 42 человека, зафиксировано 937 новых случаев заражения, 4 516 человек выздоровели
За минувшие сутки в Украине подтвердили 937 новых случаев коронавируса COVID-19. Впервые с начала 2021 года - менее тысячи случаев за сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Так, за минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли 42 человека. В больницы попали 994 человека, а выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки 4 516 украинцев. Среди новых больных 50 детей и 28 медработников.

Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

За сутки протестировано на коронавирус: методом ПЦР - 16 749 человека, методом ИФА - 3 953 человека, экспресс-тестами - 11 567 человек.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB



    Лікуючий Лікар

    @atom_mono84

    ·8 год

    Хочу вам сказати, що нашій медицині прийшла ***da. Ніякого забезпечення нема, гідної платні, нічого нема. Тільки скарги, тому медики злі. Без забезпечення, без поваги. Ми як хижак загнаний у кут, залишається тільки напасти у відповідь. Надію яку нам дали Супрун та Порох знищено.
  • Безенчук
    Супрун развалила то , что было. Вы о чем вообще?
  • Привет
    И вакцинация на уровне плинтуса...и заболеваемость вниз пошла...вот такое интересное кино...
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