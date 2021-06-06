ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности: перечень областей
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей ряда областей Украины о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который будет держаться в течение суток, 6 июня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в большинстве районов:
- Волынской;
- Ривненской;
- Тернопольской;
- Житомирской;
- Сумской областей.
Такие данные спасателям предоставили в Украинском гидрометцентре.