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ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности: перечень областей

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ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности: перечень областей
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей ряда областей Украины о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который будет держаться в течение суток, 6 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в большинстве районов:

  • Волынской;
  • Ривненской;
  • Тернопольской;
  • Житомирской;
  • Сумской областей.

Такие данные спасателям предоставили в Украинском гидрометцентре.

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