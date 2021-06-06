ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности: перечень областей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей ряда областей Украины о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который будет держаться в течение суток, 6 июня.