В НАТО "всерьез обеспокоены" тесным взаимодействием между Путиным и Лукашенко, - Столтенберг

Взаимодействие Российской Федерации и Беларуси в последнее время вызывает серьезную озабоченность в Североатлантическом альянсе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag.

Он сказал, что страны-члены НАТО "всерьез обеспокоены" тесным взаимодействием между президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которое наблюдается в последние месяцы.

При этом, по его словам, Беларусь становится "все более зависимой" от России.

Столтенберг предостерег Москву и Минск от дестабилизации обстановки на восточном фланге альянса, подчеркнув, что НАТО готова защищаться.

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Генсек альянса также отметил растущую активность в отношениях между Россией и Китаем, которые, как он считает, "все теснее сотрудничают как в политическом, так и в военном планах".

Столтенберг обратил внимание, что Москва и Пекин все чаще координируют свои действия в международных организациях, в частности, в ООН, а также "проводят совместные военные учения, дальние полеты боевых самолетов и морские операции, интенсивно обмениваясь опытом в области вооружений и контроля над интернетом".

"Это - новое измерение и серьезный вызов", подчеркнул он.

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Как сообщалось, "агрессивные действия России" и международные изменения в сфере безопасности, связанные с усилением Китая, станут одними из важных тем обсуждения на саммите НАТО 14 июня. В нем примет участие президент США Джо Байден.

Как ожидается, участники саммита также обсудят ситуацию в Беларуси.