Украина обеспечивает Россию титаном - на 83%, цирконием - на 51% и каолином - на 70%

Россия импортирует почти 100% необходимого ей титана. 82,9% привозят из Украины.

Об этом пишет российский блогер Рустем Адагамов, информирует Цензор.НЕТ.

"Интересная таблица из отчета Счетной палаты (РФ. - Ред.) об эффективности управления государственным фондом недр в 2018-20 гг. Оказывается, Россия импортирует почти 100% необходимого ей титана. И знаете откуда? Из Украины. Оттуда в РФ привозят 82,9% титана, 51,2% циркония и 70% каолина. На Казахстан пришлось 87% импортируемого хрома и 73,2% импортируемой меди. 70,7% лития импортировалось из Чили, 83,3% бокситов - из Китая, а Монголия поставила 85,2 % плавикового шпата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейший украинский титановый завод может оказаться под контролем РФ, - расследование

На данный момент у государства де-факто отсутствует какой-либо план по импортозамещению дефицитных видов полезных ископаемых; более того, наблюдается отставание от мирового уровня развития и использования технологий обогащения и переработки сырья, отмечает Счетная палата.

Центры компетенций, который достались стране в наследство от СССР, были утрачены; уменьшились либо прекращены полностью производство редкоземельных металлов (РЗМ), а также циркония и черных металлов - марганца и хром", - написал Адагамов.

Читайте также: Беларусь готова вернуть режим свободной торговли с Украиной при условии пересмотра мер в отношении белорусской продукции, - МИД Республики