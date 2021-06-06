Областей, соответствующих "зеленой" зоне карантина, стало меньше, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Согласно обновленной таблице признаков для определения региона со значительным распространением коронавируса COVID-19, областей, которіе соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина, стало меньше, чем днем ранее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минздрава.

Так, перейти в "зеленую" зону карантина по состоянию на сегодня могут Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области.

Однако пока вся территория Украины все еще находится в "желтом" уровне эпидемиологической безопасности. Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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