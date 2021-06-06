Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника. ФОТОрепортаж

В субботу, 5 июня президент Владимир Зеленский устроил для журналистов пикник накануне их профессионального праздника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Instagram президента.

"Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз - шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией", - написал Зеленский, и выложил у себя на странице фото с пикника.

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Сегодня, в День журналиста, Зеленский написал в своем Twitter: "Острые, нетерпеливые, остроумные, оперативные, профессиональные, с усиленным чувством справедливости - такие украинские журналисты. И прежде всего это люди, которые мечтают и хотят перемен. И главная мечта, которая объединяет и журналистов, и президента - сделать Украину лучше. Пусть она осуществится!"

Напомним, в прошлом году президент был категорически против шашлыков во время пандемии коронавируса.