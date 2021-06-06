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Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника. ФОТОрепортаж

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В субботу, 5 июня президент Владимир Зеленский устроил для журналистов пикник накануне их профессионального праздника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Instagram президента.

"Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз - шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией", - написал Зеленский, и выложил у себя на странице фото с пикника.

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Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 01
Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 02
Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 03
Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 04
Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 05
Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 06
Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 07

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Сегодня, в День журналиста, Зеленский написал в своем Twitter: "Острые, нетерпеливые, остроумные, оперативные, профессиональные, с усиленным чувством справедливости - такие украинские журналисты. И прежде всего это люди, которые мечтают и хотят перемен. И главная мечта, которая объединяет и журналистов, и президента - сделать Украину лучше. Пусть она осуществится!"

Напомним, в прошлом году президент был категорически против шашлыков во время пандемии коронавируса.

 Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 08

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    немного же гардонам и остальным журналюгам нужно для счастья. Быдло продажное.
  • гена крокодил 5819a424
    А на пианино сбацал ?
  • Стрелок
    "журналисты" с лояльных каналов
    мелкий на жарке шашлыка и на раздаче

    гребаный цирк
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