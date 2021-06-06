"Украинские политики поздравили журналистов с праздником".

6 июня украинские журналисты отмечают свой профессиональный праздник. Украинские политики поздравили представителей СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Этот день отмечается ежегодно в соответствии с Указом Президента от 25 мая 1994 года.

Именно в этот день, 6 июня 1992 года, Союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов, которая является самой большой в мире организацией профессиональных работников СМИ.

Как известно, слово журналист и журналистика происходит от французского языка. Journal "газета" возникло как сокращение словосочетание papier journal и означает "ежедневная бумага (лист)", которое в свою очередь происходит от латинского "ежедневная весть". То есть, журналисты - это вестники, те, кто оповещают, приносят ежедневные известия. Прообразом газеты считают древние рукописные новости. Еще Юлий Цезарь начал публиковать "Деяния сената", а затем "Ежедневные общественные дощечки", на которых записывали хронику событий. Примерно с 911 года в Китае начал выходить "Цзинь бао" ( "Столичный вестник"). Считается, что первая газета вышла в 1605 году во французском Страсбурге. А вот первое успешное ежедневное издание появилось в Великобритании - газета The Daily Courant печаталась с 1702 по 1735 годы.

Со временем и с развитием общества пресса сформировалась как влиятельный социальный инструмент под титулом "Четвертая власть" (Fourth Estate - "четвертое состояние"). Эти слова, которые впоследствии стали термином, приписывают Томасу Карлейлю и Жан-Жаку Руссо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейский союз радиовещания и телевидения приостановил членство Беларуси

В Украине журналистика как профессия возникла в XIX столетии. Следующие 100 лет она пыталась развиваться, но шансов у нее было мало - журналистам разрешалось двигаться по узкоколейке марксизма-ленинизма, агитации-пропаганды - все остальное было полем сплошных табу.

С началом независимости состоялось возрождение традиций украинской журналистики, но, опять же, ее, как и общество, подстерегали новые опасности и новые вызовы - самоцензура, тяжелое наследство посттоталитарного прошлого, продажность, печальные "темники", готовность писать заказные материалы, прогибаться под заказчика и еще многое другое. И несмотря ни на что, украинская журналистика продолжает развиваться, выполняя одну из главных функций - выявление важных для общества тем, их раскрытие и формирование дискуссии, что способствует развитию этого же общества.

Кроме Дня журналиста существуют и другие профессиональные праздники - Международный день солидарности журналистов (8 сентября), Международный день спортивного журналиста (2 июля), День украиноязычной прессы (12 ноября, праздник не официальный), День работников радио, телевидения и связи Украины ( 16 ноября). Впрочем, именно День журналиста является не едва ли не "самым душевным" праздником украинского журналистского сообщества, ведь учрежден он был на заре независимости нашего государства, в пору больших ожиданий и светлой надежды на перемены в обществе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкульт призывает украинских журналистов, активистов и правозащитников воздержаться от поездок в Беларусь

Ряд украинских политиков поздравили журналистов с их профессиональным праздником.

"Мои искренние поздравления журналистам с профессиональным праздником!

Вы являетесь голосом правды для народа, часовыми искренности и прозрачности. Честность, достоверность, беспристрастность - это те черты, которые характеризуют журналиста. Желаю всем работникам СМИ приумножать эти качества и держать истину на острие.

Профессиональных достижений и хороших всем новостей!", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника. ФОТОрепортаж

Спикер ВР Дмитрий Разумков написал следующее: "Журналисты давно перестали быть только теми, кто лишь доносит информацию до общества. Несмотря на погодные условия, время или сложность события, они всегда выбирают самое актуальное и работают для каждого из нас.

Их работа является неотъемлемой частью и Верховной Рады Украины. Именно представители СМИ, освещая деятельность Парламента, делают его открытым и доступным для украинцев. Благодаря им мы узнаем все о принятых законах и постановлениях, а порой сложные законодательные инициативы становятся вполне понятными для всех.

Поздравляю каждого представителя средств массовой информации с Днем журналиста. Желаю вдохновения и профессиональных успехов. Пусть тексты и сюжеты набирают много просмотров, а темы всегда остаются интересными и яркими!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко также поздравил украинских журналистов с их профессиональным праздником и поблагодарил за работу для объединения нации.

"Искренне поздравляю всех украинских журналистов, у которых есть свой весомый и независимый голос и, несмотря ни на что, они смело доносят обществу слово правды. Спасибо каждому из вас, кто работает для того, чтобы объединить нацию, каждому, кто уже много лет противодействует российской агрессии в информационном поле Украины", - сказано в его сообщении.

Порошенко пожелал журналистам "крепкого здоровья, вдохновения и мужества".

Также читайте: Зеленский назначил стипендии детям журналистов Веремия и Лабуткина, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко также поздравила журналистов: "Когда-то все было просто: журналист - это тот, кто работает в информагентстве, на радио, телевидении или в газете ... Сейчас - не все так однозначно. Газеты в живой природе почти не встречаются, а куда отнести всех блогеров, фрилансеров или "свободных экспертов", не совсем понятно ...

Впрочем, это, наверное, не так важно. Я поздравляю всех, кто так или иначе причастен к этой профессии, кто считает себя журналистом. По духу и крови. Ведь журналист, это больше удел и призвание, а не профессия.

У вас - замечательная профессия! И вы - замечательные люди!

За многие годы мы несметное количество раз с журналистами беседовали, спорили, ссорились и не соглашались. Но я всегда вас уважала! Ибо вы достойны уважения.

Я поздравляю вас и благодарю вас. Спасибо за то, что Украина, несмотря на различные нюансы, остается свободной демократической страной. Страной, где свобода слова ценится превыше всего! И вас я также прошу быть на страже этой свободы. Потому что это - самое важное!

С праздником! Пусть все будет хорошо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 гражданских журналистов из оккупированного Крыма незаконно содержатся в российских тюрьмах, один - под домашним арестом, - МИД