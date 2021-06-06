Число заражений COVID-19 в мире превысило 172,9 млн, - университет Джонса Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 172 млн 985 тыс. 880 человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 721 тыс. 660 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Областей, соответствующих "зеленой" зоне карантина, стало меньше, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 357 тыс. 115 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 597 тыс.377.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 28 млн 809 тыс. 339, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 346 тыс. 759.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 907 тыс. 425 заболевших, из них умер 472 тыс. 531 человек.

Также читайте: За сутки в Украине от COVID-19 умерли 42 человека, зафиксировано 937 новых случаев заражения, 4 516 человек выздоровели

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 479,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 840 человек, Индии - 249, Бразилии - 2 тыс. 209.