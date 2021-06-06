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Центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах Украины, - Шмыгаль

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Центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах Украины, - Шмыгаль
Украина наращивает темпы вакцинации населения от COVID-19. В эти выходные центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах страны.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"К Киеву, Одессе и Львову, где такие центры заработали на прошлой неделе, присоединились Тернополь, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишние Плавни и Ривне", - сообщил Шмыгаль.

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Также, по его словам, в будни продолжается активная прививочная кампания военных, врачей, работников социальной сферы, учителей и лиц, старше 65 лет.

"На этой неделе Украина получила еще более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы COVAX. Ее будут использовать прежде всего для людей, которые сделали уже первую прививку и должны получить вторую дозу. Среди прочего, Украина получит вакцину от Соединенных Штатов. США объявили о плане распределения 25 млн доз среди различных стран мира. Украина в этом плане занимает приоритетное место", - отметил глава правительства.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    на фото яскрава ілюстрація повної некомпетентності та бездарності влади !
    натовп молодих людей із смартфонами повинні годинами паритись у черзі на сонці замість того щоб прийти у точно призначений час

    незабуваймо, одне із головних досягнень не-ЛОХА це держава у смартфоні, типа дижилізація із усілякими "Діями" та іншими примочками.

    ЗЕльоні БЕЗДАРІ !!!!!!!!!!!!!!
  • Игнатьев Фион
    Харків де з 1,6 млн. населення? Чи то не Україна і там віруса нема? Чи Тєрєхов не дозволив?
  • bibi bolt
    питання у тому, що на 16 бригад, що там сидять, прийдеться лише частина твоїх знайомих, а це не значить, шо інші твої знайомі не хочуть уколотись, а не зможуть, бо 16 бригад замало. ну що це 100 доз на кожну бригаду? це кіт наплакав для просраної вакцинації і нарощення темпів. так темпи не нарощують - сидять на тому повторно, коли люди показали, що кількість збілшуватиметься.
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