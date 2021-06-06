"Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов
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Кроме уже переданного в Верховную Раду президентского законопроекта о деолигархизации, планируется принятие еще ряда документов в отношении украинских олигархов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа", об этом рассказала народный депутат, замглавы Комитета по вопросам гуманитарной и информполитики Евгения Кравчук
Она отметила, что в Украине пока недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов, и поэтому необходимо принять законопроект про деолигархизацию.
Кроме указанного документа будет еще предложено не менее 7 дополнительных законопроектов.
"Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, пакет законов будет большим. Есть решения, которые готовятся в процессе", - сказала Кравчук.