Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом
12 60996
Китай и президент Российской Федерации Владимир Путин открыто насмехаются над действующим президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
"Над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну", - сказал Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине.
Трамп считает, что действующий президент позволил России достроить "Северный поток-2", чем дал России основания для неуважительного отношения.