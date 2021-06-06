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Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом

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Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом
Китай и президент Российской Федерации Владимир Путин открыто насмехаются над действующим президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

"Над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну", - сказал Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине.

Трамп считает, что действующий президент позволил России достроить "Северный поток-2", чем дал России основания для неуважительного отношения.

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Топ комментарии

  • Андерсен a4cbf7de
    Трамп на рандеву с Путиным в Хельсинки выглядел как цуцик или провинившийся ученик первого класса перед директором или начальником милиции.. И бубнил что не верит американской разведке и вообще и кому кроме прекрасного парня Володи. А кто помнит как Трамп пытался в засос полюбить Кима, тоже прекрасного парня... В общем чья бы коровы мычала..Чмошник ( удивляюсь на американское хваленое законодательство, при котором такой проходимец как Трамп еще не греет нары.)
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    канєшно, трєзвиє
    трамп, при якому по-будували 99,9% нордстріму2, звинувачує байдена, що той
    не завадив до-будувати йогоТрамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 2298
  • maravillo
    Слова этого "красавчика" расходились с делами 4 года Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 3849 Как и у зеленого клоуна.
    **деть - не мешки ворочать
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