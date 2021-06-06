Судебные заседания в процессе о сбитом российскими террористами Боинге МН17 продолжатся 7 июня в Гааге

Продолжение судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 состоится 7 июня 2021 в 10:00, по местному времени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Согласно предварительного графика, следующий блок слушаний состоится с 7 июня 2021 года по 25 июня 2021 года. Среди ключевых вопросов - оружие, которым был сбит самолет рейса МН17, место запуска ракеты, роль четырех подсудимых.

Тогда же суд начнет рассмотрение дела по существу.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.