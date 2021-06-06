Европейский лоукостер Eurowings выходит на украинский рынок - цена билета стартует от €40

Немецкий лоукостер Eurowings запустит рейсы в Украину в сентябре 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ продажа билетов открыта на официальном сайте перевозчика.

Первый рейс будет выполнен из Дюссельдорфа в Киев и состоится 1 сентября 2021 года. Сообщается, что рейсы будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Цены на билеты самого доступного тарифа (Basic) будут стартовать от €39,99 в одну сторону. Тариф Basic включает провоз одной единицы ручной клади размерами 55x40x23 см и весом до 8 кг.

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