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Европейский лоукостер Eurowings выходит на украинский рынок - цена билета стартует от €40

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Европейский лоукостер Eurowings выходит на украинский рынок - цена билета стартует от €40
Немецкий лоукостер Eurowings запустит рейсы в Украину в сентябре 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ продажа билетов открыта на официальном сайте перевозчика. 

Первый рейс будет выполнен из Дюссельдорфа в Киев и состоится 1 сентября 2021 года. Сообщается, что рейсы будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Цены на билеты самого доступного тарифа (Basic) будут стартовать от €39,99 в одну сторону. Тариф Basic включает провоз одной единицы ручной клади размерами 55x40x23 см и весом до 8 кг.

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Топ комментарии

  • федя федя bc29814c
    ***** коломойские, вот тут вам урвется, суки ненажерлывые
  • Igor V 184bb5c7
    Летал виззом где-то полсотни раз во времена порошенковского безвиза. Отмена рейса была только один раз - в апреле 2020, но деньги они вернули 100%. Так что у тебя какое-то извращённое представление об адекватной лоукост компании.
  • Igor V 184bb5c7
    Сначала надо вернуть порошенковский безвиз, который бубочка так успешно *******. Кроме заробитчан с разрешением на проживание/работу сейчас этими компаниями никто не летает.
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