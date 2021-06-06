Перед началом суда по Боингу МН17 у посольства РФ в Гааге выставили 298 белых стульев. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет нидерландское издание NOS.
Инициативная группа, которая разместила стулья на лужайке перед посольством, ставит целью привлечь внимание к судебным слушаниям, которые 7 июня перейдут в стадию рассмотрения дела по существу.
Блок слушаний пройдет с 7 по 25 июня. Среди ключевых вопросов - оружие, которым был сбит самолет рейса MH17, место запуска ракеты, роль четырех подсудимых.
В конце мая состоялось выездное заседание суда на авиабазе, где стороны осмотрели обломки сбитого лайнера.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.