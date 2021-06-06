Эрдоган рассказал Зеленскому об угрозах Путина из-за поддержки Украины, - Wall Street Journal
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом изданию Wall Street Journal сообщили собственные источники.
По словам собеседников газеты, Путин пригрозил Эрдогану продлить запрет на перелеты в Турцию, если Анкара не откажется от планов по продаже беспилотников Bayraktar в Украину.
Кроме того, сообщается, что продажа Украине турецких беспилотников стала причиной запрета авиасообщения между Россией и Турцией. В то же время официальной причиной запрета перелетов, по версии Кремля, является плохая ситуация с коронавирусом.
Добавим, за день до апрельского визита Зеленского в Турцию состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Тогда в пресс-службе Кремля говорили, что президенты Турции и России обсудили урегулирование конфликта на Донбассе, а также ситуацию с судоходством в Черном море.
До этого, глава российского МИД Лавров раскритиковал Турцию за поставки беспилотников в Украине. Лавров заявил, что своими действиями Анкара "подпитывает милитаристские настроения Киева".