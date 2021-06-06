Эрдоган рассказал Зеленскому об угрозах Путина из-за поддержки Украины, - Wall Street Journal

Во время встречи в апреле с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Эрдоган пожаловался ему на угрозы со стороны Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом изданию Wall Street Journal сообщили собственные источники.

По словам собеседников газеты, Путин пригрозил Эрдогану продлить запрет на перелеты в Турцию, если Анкара не откажется от планов по продаже беспилотников Bayraktar в Украину.

Кроме того, сообщается, что продажа Украине турецких беспилотников стала причиной запрета авиасообщения между Россией и Турцией. В то же время официальной причиной запрета перелетов, по версии Кремля, является плохая ситуация с коронавирусом.

Читайте также: Турция нашла новые залежи газа в Черном море, - Эрдоган

Добавим, за день до апрельского визита Зеленского в Турцию состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Тогда в пресс-службе Кремля говорили, что президенты Турции и России обсудили урегулирование конфликта на Донбассе, а также ситуацию с судоходством в Черном море.

До этого, глава российского МИД Лавров раскритиковал Турцию за поставки беспилотников в Украине. Лавров заявил, что своими действиями Анкара "подпитывает милитаристские настроения Киева".