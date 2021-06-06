НАТО проводит масштабные учения Baltops в Балтийском море - задействовано 40 кораблей и 60 самолетов

В регионе Балтийского моря в воскресенье, 6 июня, начались большие военные учения НАТО Вaltops.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.

Как отметили в центре информации ВМС Германии в Киле, в маневрах Baltops, проходящих в этом году в 50-й раз, принимают участие около четырех тысяч военнослужащих из 18-и стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов.

Кроме 16 стран НАТО, в них задействованы подразделения из Швеции и Финляндии.

Маневры начались у берегов Дании, впоследствии обучение будет переноситься дальше на восток. Впервые в программу учений внесена отработка оборонительных тактик против кибератак. У побережья Литвы планируется провести десантную операцию. Учения продлятся до 18 июня.

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"В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу нашей способности к сотрудничеству", - заявил командующий маневрами, американский вице-адмирал Джин Блэк.

Учения Baltops регулярно проходят в балтийском регионе с 1972 года.

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