НАТО проводит масштабные учения Baltops в Балтийском море - задействовано 40 кораблей и 60 самолетов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.
Как отметили в центре информации ВМС Германии в Киле, в маневрах Baltops, проходящих в этом году в 50-й раз, принимают участие около четырех тысяч военнослужащих из 18-и стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов.
Кроме 16 стран НАТО, в них задействованы подразделения из Швеции и Финляндии.
Маневры начались у берегов Дании, впоследствии обучение будет переноситься дальше на восток. Впервые в программу учений внесена отработка оборонительных тактик против кибератак. У побережья Литвы планируется провести десантную операцию. Учения продлятся до 18 июня.
"В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу нашей способности к сотрудничеству", - заявил командующий маневрами, американский вице-адмирал Джин Блэк.
Учения Baltops регулярно проходят в балтийском регионе с 1972 года.