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Во время рыбалки восьмилетнюю девочку ударило током - пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована, - ГСЧС

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Во время рыбалки восьмилетнюю девочку ударило током - пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована, - ГСЧС
5 июня в городе Глобино Полтавской области на рыбалке с использованием спиннинга электрическую травму получила девочка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 6 июня сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В реанимационное отделение детской больницы города Кременчуг с диагнозом "поражение электрическим током, ожоги обеих ладоней и левой голени "госпитализирована гражданка 2013 рождения. Электротравму получила в результате неосторожного заброса рыболовного спиннинга и попадания лески на линию электропередач", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что состояние здоровья пострадавшей - тяжелое.

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Топ комментарии

  • Психиатрическая больница No1
    Физику прогуливал?Пробой происходит по влажному воздуху, так же как и молния бьёт сквозь воздух, а мокрая леска этому способствует.
  • Евгений 89b7971a
    Написанно - "Электротравму получила в результате неосторожного заброса рыболовного спиннинга и попадания лески на линию электропередач". Про родителей так же фееричный идиотизм. Что значит где были родлители? Что им надо было делать? Ребенок рядом забрасывал удочку. Ударило током. Током бьет мгновенно если что.
  • Max G
    современные спиннинги вроде из токопроводящего материала делают для уменьшения веса. а покрытая водой леска вполне способна пропустить разряд
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