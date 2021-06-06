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Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины

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Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины
Украинские дипломаты ожидают от Венгрии, которая блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне, поддержки на саммите Организации Североатлантического договора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Посольства Украины в Венгрии по поводу проведения 14 июня саммита НАТО.

"Главная цель Альянса - обеспечение безопасности его членов. В то же время, обеспечить европейскую и международную безопасность без прекращения российской агрессии против Украины невозможно. Так же невозможно считать завершенным формирование евроатлантической системы безопасности без членства Украины в НАТО", - говорится в сообщении.

В информации подчеркивается: "Мы призываем наших партнеров уделить должное внимание этим вопросам на саммите и использовать его, чтобы получить информацию от Украины на высшем уровне и принять решение о предоставлении нашей стране ПДЧ уже в ближайшее время, таким образом двигаясь к реализации положений декларации Бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО".

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Отдельно сказано, что сегодня в Венгрии завершились многонациональные учения Saber Guardian - 2021 с привлечением стран-членов НАТО и украинских десантников, которые возвращаются домой.

"Участие в учениях такого уровня для наших военнослужащих было важным с точки зрения как повышения боевого мастерства, так и уровня совместимости с силами Альянса. Это еще один шаг, сделанный Украиной для прекращения российской агрессии и реализации нашего курса на евроатлантическую интеграцию. На этом пути мы рассчитываем на поддержку наших союзников по НАТО, в том числе и Венгрии", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия готова поддержать вступление Украины в НАТО и ЕС, - глава администрации премьер-министра Гуйяш

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Топ комментарии

  • Yakov Nemo
    Какое на .....уй НАТО , когда чиновники в машинах по 700000 зелени возят , они же все продадут , а офицеры НАТО платить не будут Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 8284 Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 7494 Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 2753
  • AllInclusive
    Сначала должны на саммит Нато позвать хотя бы Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 4348
  • Зураб Магнитофоношвили
    Обострение отношений как раз началось в период правления лолиты пятого , когда зеля был даже не кандидатом, а всего лишь начальником и членом команды 95 квартала Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 3673
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