Украинские COVID-сертификаты вакцинации уже согласились признать Венгрия, Молдова и Турция. Достигнута договоренность с Грузией, - Шмыгаль

Украинские сертификаты вакцинации от коронавируса уже согласились признать Венгрия, Молдова и Турция. На этой неделе соответствующая договоренность была достигнута также с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Украинские сертификаты вакцинации уже согласились признать Венгрия, Молдова, Турция. Также на этой неделе достигли соответствующей договоренности с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили во время рабочего визита нашей правительственной делегации. Рассчитываем, что в ближайшее время эти договоренности будут скреплены соответствующими соглашениями", - отметил Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что Грузия является важнейшим стратегическим партнером Украины, с которым нас объединяет много общего, в частности курс в ЕС и НАТО.

"Во время визита мы обсудили совместные действия в этом направлении как с премьер-министром, так и с председателем Парламента Грузии Кахабером Кучавой. Кроме того, договорились активизировать наше сотрудничество в сферах транзита, туризма, инфраструктуры, торговли, энергетики", - сообщил Шмыгаль.

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