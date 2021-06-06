Украинские COVID-сертификаты вакцинации уже согласились признать Венгрия, Молдова и Турция. Достигнута договоренность с Грузией, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Украинские сертификаты вакцинации уже согласились признать Венгрия, Молдова, Турция. Также на этой неделе достигли соответствующей договоренности с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили во время рабочего визита нашей правительственной делегации. Рассчитываем, что в ближайшее время эти договоренности будут скреплены соответствующими соглашениями", - отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что Грузия является важнейшим стратегическим партнером Украины, с которым нас объединяет много общего, в частности курс в ЕС и НАТО.
"Во время визита мы обсудили совместные действия в этом направлении как с премьер-министром, так и с председателем Парламента Грузии Кахабером Кучавой. Кроме того, договорились активизировать наше сотрудничество в сферах транзита, туризма, инфраструктуры, торговли, энергетики", - сообщил Шмыгаль.