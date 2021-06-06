Мы можем внести свой вклад, чтобы погибало меньше людей, - лидер немецких "зеленых" Габек снова призвал предоставить оружие Киеву

Сопредседатель партии Зеленых Германии Роберт Габек ответил на критику немецкого правительства его заявлений о необходимости предоставить Украине оборонительное вооружение. Политик убежден, что это позволит сохранить жизнь, пока идет поиск дипломатических путей прекращения войны в Донбассе.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel политик вновь призвал к разблокированию поставок Украине оружия, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели.

Габек напомнил о том, что немецкое правительство поставляет танки, части ракет и подводные лодки Египту, разжигает гражданскую войну в Йемене. Зато Украина, подвергшаяся нападению, не получает ни транспорт для перевозки раненых, ни приборы для разминирования, ни списанные внедорожники или приборы ночного видения.

"Я не понимаю, как такой политикой (правительства ФРГ - ред.) можно еще гордиться. Собственную непогрешимость правительства я считаю неприличной. На линии соприкосновения применяются мины, которые сбрасываются с воздуха. Если мы согласимся, что это естественно - убрать все эти мины, предотвратить, чтобы они не падали во двор, где могут оторвать людям ноги - это могло бы стать хотя бы началом", - добавляет он.

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Политик также раскритиковал поддержку правительством ФРГ строительства российского газопровода "Северный потока-2", который наносит ущерб интересам безопасности Украины.

"Федеральное правительство строит газопровод "Северный поток-2" в ущерб интересам безопасности Украины, это так же сводит на нет санкции в отношении РФ. Премьер-министры земель от ХДС / ХСС и социал-демократы выступают за снятие этих экономических санкций. Немецкое правительство отказывается предоставить Украине перспективу членства в ЕС. Все дипломатические усилия зашли в тупик. Геополитическое измерение конфликта просто должно быть на повестке дня", - говорит он. По мнению Габека, благодаря его визиту в Украину, этот вопрос вернулся в повестку дня.

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В разговоре с Габеком журналисты напомнили о том, что в 1999 году "зеленые" спорили об участии в войне в Косово. На что их собеседник ответил, что эти два вопроса (конфликт в Косово и Донбассе - ред.) действительно имеют нечто общее.

"Это действительно так, мы ведем интенсивную дискуссию о том, способны ли мы брать на себя ответственность, удастся ли нам сделать страдания большими или меньшими, что способствует стабилизации, а что - наоборот. Все безупречно говорят об увеличении европейского суверенитета (большую независимость от США - ред.). И я тоже. И как пример я привожу Донбасс. Конечно, завершение этой войны возможно лишь дипломатическим путем. Но до тех пор, пока это не произошло, там гибнут люди. И я считаю, что это доброе дело сделать свой вклад в то, чтобы погибало как можно меньше людей ", - отметил он.

Ситуация в Украине имеет решающее значение для Европейского Союза, его свободы и безопасности, считает политик.

"Украина имеет целый ряд внутриполитических проблем, прежде всего коррупцию. Однако население выбрало либеральную демократию. За это политический курс люди теряли свои жизни на евромайдане. Россия отреагировала аннексией Крыма и разжиганием войны в Донбассе. Мой визит был призван напомнить, что борьба Украины - это борьба самой Европы", - подытожил Габек.

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