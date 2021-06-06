К захвату Протасевича причастны российские спецслужбы, - Кравчук

К инциденту с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair могли быть причастны российские спецслужбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

Он пояснил свои обвинения тем, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко нет никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому, по мнению Кравчука, там могли работать только службы России.

"Когда (захваченный в аэропорту Минска) Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Там могли быть спецслужбы только российские. Вот тут, я думаю, влияние России было", - пояснил Кравчук.

Представитель Украины также прокомментировал предложение Лукашенко пригласить следователей самопровозглашенной Луганской Народной Республики в Минск. Он назвал его неадекватным и отметил, что "прислушиваться очень серьезно к Лукашенко сейчас нет необходимости", так как тот поломал все отношения с Западом и у него осталась только одна Россия.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.