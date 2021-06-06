Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Фонду государственного имущества отдать в аренду проекту "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" реконструированное на государственные средства здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища, которое является частью украинского проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Фейсбуке сопрезидент Ваада Украины Иосиф Зисельс.

"ОЧЕРЕДНОЙ ПОЗОР! Как стало только что известно, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Фонду государственного имущества Украины отдать в аренду частному российскому проекту "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" реконструированное на государственные средства здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища, которое является частью украинского проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра", - написал он.

В свою очередь веб-ресурс "Киев-Власть" опубликовал протокол заседания оргкомитета по вопросам развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" от 29 апреля 2021 № 1. О передаче здания по ул. Юрия Илленко, 44 сказано в 5-м пункте протокола.

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Этот дом - единственная уцелевшая постройка второго еврейского кладбища, возведенный по проекту архитектора Владимира Николаева в 1892 году. Здесь находился главный вход, и начиналась центральная аллея кладбища (открыта в 1894 г.), которая упиралась в отрог Кирилловского Яра.

Во время немецкой оккупации в доме находилась казарма команды 1005, которой было поручено сожжение трупов в августе-сентябре 1943 года. В советское время, после разрушения (в конце 1950-х) и официального закрытия еврейского кладбища (в 1962-м), в здании устроили общежитие для хоккейной команды "Сокол". В 2010-х, когда "Сокол" прекратил свои выступления в профессиональном хоккее, дом перешел в введение Киевского городского совета профсоюзов. Новый владелец по договору ипотеки передал сооружение частной фирме, тем самым превысив свои полномочия.

Только в 2016 году по иску прокуратуры и по решению суда здание было возвращено государству и, согласно постановлению Кабинета министров от декабря 2015 года, отдано Национальному историко-мемориальному заповеднику "Бабий Яр" для создания Мемориального музея памяти жертв трагедии.

Дом был отреставрирован на государственные средства и средства частных спонсоров. Всего в реставрацию уже вложено более 30 млн грн и выделено еще 60 млн грн на 2021, но пока дополнительные 60 млн грн остаются на государственном счете.

Ранее 2 июня Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск Ассоциации еврейских организаций и общин Украины к Киевскому городскому совету и Киевской городской государственной администрации.

Среди требований иска - обязать Киевсовет и КГГА выполнить требования Распоряжение Кабинета Министров Украины "О дополнительных мерах по сохранению мест захоронений в населенных пунктах Украины", а именно - не допустить проведения строительных работ на Лукьяновском еврейском кладбище и Кирилловском православном кладбище, находящихся в пределах территории Бабьего Яра в Киеве.

Истец также просит суд признать противоправными действия ответчика относительно невыполнения указанного Распоряжение Правительства по сохранению мест захоронений в населенных пунктах Украины.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В октябре инициативная группа "1 декабря", выступающая против МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".