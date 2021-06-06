Италия отказывается давать согласие на назначение послом в Рим спикера МИД Беларуси Глаза, - "Corriere della Sera"

Италия задерживает выдачу разрешения на назначение послом Беларуси официального представителя белорусского МИД Анатолия Глаза - 38 летнего коммуниста и сына преданного чиновника из команды белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом информирует издание Corriere della Sera.

Согласно информации издания, вопрос о назначении Анатолия Глаза не решается уже в течение нескольких месяцев из-за необходимости проявлять осторожность в связи с политической ситуацией в Беларуси.

Как отмечается, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утверждает, что "Глаз является представителем диктатора".

"У меня есть информация о том, что итальянское правительство рассматривает его (Глаза - ред.) назначение ... ЕС признал, что Лукашенко - диктатор.То что же делать Италии?" - спрашивает другой белорусский оппозиционер в эмиграции Павел Латушко.

Фактически речь идет о временном приостановлении процедуры утверждения Глаза в должности посла Республики Беларусь в Италии, резюмирует издание.

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