Италия отказывается давать согласие на назначение послом в Рим спикера МИД Беларуси Глаза, - "Corriere della Sera"
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом информирует издание Corriere della Sera.
Согласно информации издания, вопрос о назначении Анатолия Глаза не решается уже в течение нескольких месяцев из-за необходимости проявлять осторожность в связи с политической ситуацией в Беларуси.
Как отмечается, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утверждает, что "Глаз является представителем диктатора".
"У меня есть информация о том, что итальянское правительство рассматривает его (Глаза - ред.) назначение ... ЕС признал, что Лукашенко - диктатор.То что же делать Италии?" - спрашивает другой белорусский оппозиционер в эмиграции Павел Латушко.
Фактически речь идет о временном приостановлении процедуры утверждения Глаза в должности посла Республики Беларусь в Италии, резюмирует издание.