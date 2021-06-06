Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова

Традиционными методами проблему с олигархами, угрожающими государственности, решить не удалось, поэтому "нужны меры экстраординарные и небанальные".

Такое мнение высказал в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в "бурной дискуссии" вокруг законопроекта "об олигархах", внесенного президентом Владимиром Зеленским, часто встречает тезис об отсутствии аналогичных правовых актов в Европе, Америке или еще где-то в мире, который не отвечает действительности.

"Не вдаваясь в глубокие исторические экскурсы вроде упоминаний об "Акте Шермана", хотел бы сказать о другом - о необходимости не бояться, иметь смелость принимать решения и не искать готовых шаблонов. Если нет прецедента - мы его создадим, если нет аналогий - они будут. Каждая страна - это индивидуальная история и индивидуальный подход к поиску того единственного "рецепта лекарств", которые будут эффективными, а не станут очередным бесполезным импортным плацебо", - уверен Данилов.

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Он подчеркивает, что украинская ситуация по-своему уникальна, "и если в течение тридцати лет традиционно бюрократическими методами проблема не решалась, значит, нужны меры экстраординарные и небанальные".

Секретарь СНБО уверен, что худшее из всего, что мы можем сделать "в ситуации угрозы существованию государства - это не сделать ничего".

Он оставил послесловие для несогласных с его мнением, отметив, что критика действий команды президента - "хороший стимул и подтверждение, что мы движемся в правильном направлении".

В комментариях действительно много критичных замечаний и рекомендаций изучить Конституцию и законодательство, а также обратиться к обязанностям уже существующих госорганов, а потом выступать с инициативами. Так, бизнесмен Михаил Бродский отметил: "Я критик и с законом не согласен. Надеюсь, что пока это можно. Читайте Конституцию и гражданский кодекс. С олигархами нужно бороться, но по закону и честно. А это борьба со свободой слова".

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Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.