Сверхтонкие и тонкие пакеты должны исчезнуть из магазинов с марта 2022 года, - замминистра охраны окружающей среды Стрелец
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
Согласно статистике, каждый украинец использует 500 пластиковых пакетов ежегодно, говорит заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. При этом в большинстве случаев каждый пакет используют только раз.
"Это все воздействие приводит к тому, что мы с вами, скажем так, потребляем с едой пять микрограммов пластика в неделю. А 5 г - это вес одной пластиковой карточки", - подчеркивает замминистра.
С марта 2022 года из магазинов исчезнут сверхтонкие и тонкие пакеты. Как исключение их можно будет использовать только для упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Также под запрет не попадают плотные пакеты, которые можно использовать несколько раз.
В качестве альтернативы эксперты предлагают биоразлагаемые пакеты, которые, как правило, изготавливают из крахмалов или целлюлозы.
"На сегодняшний день их цена выше, чем классического пакета, который мы с вами привыкли использовать. Но я уверен в том, что те мощности по производству упаковки, которые сейчас есть в Украине, уже начали перестраиваться. С каждым днем себестоимость таких биоразлагаемых пакетов будет снижаться, потому что будет появляться определенная конкуренция на рынке", - говорит Стрелец.
Когда запрет начнет действовать, людей за использование пластиковых пакетов штрафовать не будут - наказания коснутся только бизнеса. Первый штраф - от 1700 до 3400 грн, а за повторное нарушение придется заплатить от 3400 до 8500 грн.
Напомним, 1 июня Рада ограничила оборот пластиковых пакетов. Принятый закон предусматривает запрет сверхлегких пластиковых пакетов; легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм и оксоразгалающихся (оксобиоразлагающихся) пластиковых пакетов. При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.