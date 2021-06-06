Пиарщик Ермака Подоляк нагнал себе полторы тысячи ботов под пост с критикой живущих "в мире фейков", - журналист Николов
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Лайки под постом советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка с комментарием относительно критиков поставлены ботами.
О таком наблюдении написал в Facebook журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.
"Ору))) Пиарщик Ермака в посте про шашлыки сокрушается, что их не слышат, бо проще жить в мире фантазий и пропаганды. И чтобы подкрепить свою мысль нагнал себе полторы тысячи ботов)))) Я наугад заскринил список лайкеров (на первой картинке четверо реально живых людей, не обессудьте)", - пишет он.