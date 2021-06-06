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Пиарщик Ермака Подоляк нагнал себе полторы тысячи ботов под пост с критикой живущих "в мире фейков", - журналист Николов

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Пиарщик Ермака Подоляк нагнал себе полторы тысячи ботов под пост с критикой живущих "в мире фейков", - журналист Николов
Лайки под постом советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка с комментарием относительно критиков поставлены ботами.

О таком наблюдении написал в Facebook журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Ору))) Пиарщик Ермака в посте про шашлыки сокрушается, что их не слышат, бо проще жить в мире фантазий и пропаганды. И чтобы подкрепить свою мысль нагнал себе полторы тысячи ботов)))) Я наугад заскринил список лайкеров (на первой картинке четверо реально живых людей, не обессудьте)", - пишет он.

Пиарщик Ермака Подоляк нагнал себе полторы тысячи ботов под пост с критикой живущих в мире фейков, - журналист Николов 01

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Пиарщик Ермака Подоляк нагнал себе полторы тысячи ботов под пост с критикой живущих в мире фейков, - журналист Николов 02
Пиарщик Ермака Подоляк нагнал себе полторы тысячи ботов под пост с критикой живущих в мире фейков, - журналист Николов 03

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    Garry

    Кожен з них годує ту армію,яку вважає за потрібне

    Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 4571 Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 5841
  • Павло ШОвте
    Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 6851
  • Ksenia VB
    Вони роблять усе, у чому винуватили попередника.
    Я вже і не здивуюсь, якщо з клована нам зростять вовку фуйла чи лукашенка.
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