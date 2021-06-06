Двое рабочих из Украины пострадали при падении лифта в Польше
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт польского новостного телеканала Tvn24, информирует Цензор.НЕТ.
"Работали на крыше пассажирской кабины, красили стекла. В какой-то момент кабина сорвалась и упала с пятнадцатого этажа", - рассказал младший капитан Лодзинской пожарной части Петр Высоцкий.
Авария произошла в одном из кварталов по ул. Петрковской, 203. На место прибыли медики-спасатели, которые эвакуировали пострадавших и госпитализировали.
"Выносили раненых на уровне -1. Один из пострадавших украинцев был в тяжелом состоянии. У второго были менее серьезные травмы, в основном черепные", - рассказал Высоцкий.
Причины аварии пока неизвестны.
"Мы изучаем обстоятельства аварии и проверяем, были ли сотрудникам гарантированы условия для безопасного выполнения порученной им работы…" - рассказал сотрудник Национальной инспекции труда в Лодзи Вальдемар Клюха.
Также сообщаются, что пострадавшим 41 и 42 года.
Медики вытащили пострадавших украинцев, оба остались живыми, их отвезли в больницу. Один из раненых в тяжелом состоянии.