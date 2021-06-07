Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой предоставить охрану памятникам архитектуры - типографии Ефима Фесенко и театра Ришелье в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он отметил, что пока продолжается судебный процесс по рассмотрению апелляции против решения Одесского окружного административного суда, который приостановил действие предписания Минкульта о запрете сноса типографии Фесенко, важно "не допустить произвола в отношении исторических памятников".

"Обратился к Арсену Авакову с просьбой предоставить охрану упомянутым объектам территориальными подразделениями полиции. Здесь мы выступаем вместе с председателем Одесской ОГА Сергеем Гриневецким. Благодарны полиции за мгновенную реакцию на защиту исторического ареала Одессы и комплексной охранной зоны исторического центра города", - написал Ткаченко.

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Напомним, 27 января фасад здания типографии Ефима Фесенко на улице Ришельевская, 47, что в центре Одессы, обнесли забором. Местные жители и общественные деятели собрались на акцию протеста, чтобы помешать строительству на месте бывших архитектурных памятников. Они утверждали, что есть документы, свидетельствующие о том, что у строителя нет разрешения на работу от Минкульта. Впоследствии в министерстве обнародовали предписание о запрете строительства.

Однако Одесский окружной административный суд приостановил действие предписания Минкульта. Позже управление культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации выдало предписание о прекращении любых строительных работ на территории типографии Ефима Фесенко.

Дом генерал-майора Александра Шнеля построили в 1841 году. Он выполнен в русско-византийской стилистике. Здесь была расположена типография Ефима Фесенко, одна из самых известных в городе. По информации Одесского краеведческого музея, именно в этой типографии в 1900 году вышел один из первых тиражей исторического романа "Черная рада" Пантелеймона Кулиша.

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