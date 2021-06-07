На встрече Байдена с Путиным будет присутствовать тема санкций, - Кравчук

На встрече президентов США и России, которая вскоре должна состояться в Женеве, Байден попытается заставить Путина выполнять нормы международного права.

Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Считаю, что в беседе коснутся комплекса вопросов. И один из них, как и обозначал сам президент Байден, заключается в том, чтобы создать для России такие условия отношений с Соединенными Штатами Америки, с Европой, такие принципы отношений, которые бы заставили Россию выполнять нормы международного права", - отметил политик.

Он констатировал, что сегодня Россия фактически отказывается от выполнения международных норм и ведет себя агрессивно - и не только в отношении Украины.

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"Россия вмешивается в выборы в разных странах, отравляет людей в разных странах, то есть ведет себя очень агрессивно и не учитывает нормы и правила, установленные в цивилизованном мире", - подчеркнул экс-президент.

По его мнению, Байден пригрозит Путину усилением санкций, если Россия не вернется в цивилизованное поле международных отношений: "Думаю, что Байден обязательно этот вопрос поставит перед Путиным и скажет ему примерно так: если Россия не будет выполнять международные нормы, к ней будут применяться соответствующие меры воздействия. Имеются в виду прежде всего санкции, которые могут расширяться и могут усиливаться. То есть, эта тема будет присутствовать", - уверен Кравчук.

Кроме того, считает он, на саммите будут затрагиваться вопросы горячих точек в разных регионах мира.

"Это и Ближний Восток, и другие страны, и другие регионы, где присутствуют серьезные конфликты", - резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

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Как сообщалось, президент США Джо Байден 10-16 июня будет находиться в Европе. Он примет участие, в частности, в саммите G7 в Великобритании, а также в саммитах НАТО и США - ЕС в Брюсселе. Встреча Байдена и Путина состоится 15-16 июня в швейцарском городе Женева.