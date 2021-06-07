Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Российские оккупанты били из 120-мм минометов. Боевых потерь нет, - штаб ОС
Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на утро 7 июня, передает Цензор.НЕТ.
"В частности, вблизи населенного пункта Пески противник дважды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи поселков Гнутово и Новотошковское российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Широкино враг дважды открывал огонь в сторону наших позиций из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Луганское оккупанты вели огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 7 июня, обстрелы не зафиксированы.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - рассказали в штабе.