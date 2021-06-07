Зеленский обсуждал с США увеличение военной помощи: "Россия практически доминирует на Черном море"

По словам президента, обсуждались также некоторые другие вопросы, связанные с оказанием помощи Украине в сфере безопасности.

Военная помощь Украине, которая обсуждалась во время визита американских сенаторов и госсекретаря США Энтони Блинкена в нашу страну, касается укрепления обороны в Черном и Азовском морях. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский изданию Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я встречался с американскими сенаторами, которые побывали у нас, раньше я встречался с госсекретарем США. Мы обсуждали увеличение военной помощи. К сожалению, я не могу поделиться деталями, но это очень, очень важно для нас. Речь шла о безопасности, о безопасности в Черном и Азовском морях, потому что наши позиции там достаточно слабые, на мой взгляд. Россия практически доминирует на Черном море, это правда, и мы это признаем, и мы хотели бы, чтобы у нас там были серьезные силы - только для целей обороны, для обороны нашей страны и границ ", - отметил Зеленский.

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По словам президента, обсуждались также некоторые другие вопросы, связанные с оказанием помощи Украине в сфере безопасности.