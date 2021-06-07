В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"7 июня 2021 в Украине зафиксированы 535 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 30 детей и 61 медработник.
Также за минувшие сутки:
госпитализирован - 601 человек;
летальных случаев - 33;
выздоровели - 1 743 человека;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 10 723 человека,
методом ИФА - 1 356 человек,
экспресс-тестами - 5 512 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 215 052 человека;
выздоровел - 2 094 971 человек;
летальных случаев - 51 215;
проведено ПЦР-тестов - 10 346 878.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ривненской (42) областях", - рассказали в Минздраве.