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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 535 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 7 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"7 июня 2021 в Украине зафиксированы 535 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 30 детей и 61 медработник.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели 01 госпитализирован - 601 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели 01 летальных случаев - 33;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели 01 выздоровели - 1 743 человека;

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За сутки протестировано:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели 04 методом ПЦР - 10 723 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели 04 методом ИФА - 1 356 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели 04 экспресс-тестами - 5 512 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели 07 заболели - 2 215 052 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели 07 выздоровел - 2 094 971 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели 07 летальных случаев - 51 215;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели 07 проведено ПЦР-тестов - 10 346 878.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ривненской (42) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели 14

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