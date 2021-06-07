Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным из-за смены руководства "Нафтогаза", - Axios

Из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз" Белый дом отказался приглашать в Вашингтон президента Владимира Зеленского перед встречей лидеров США Джо Байдена и РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в администрации президента США, пеередает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным источника издания, Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным.

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Однако там отказались развивать идею встречи "из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз", добавил источник.

Как пишет издание, этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации Байдена, что Зеленский "делает шаг назад в усилиях по борьбе с коррупцией".

28 апреля Кабмин распустил набсовет, уволил главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначил на его место и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко. В НАК заявили, что принятое решение – юридическая манипуляция. 29 апреля Европейский Союз, Госдеп США, послы G7, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выразили обеспокоенность в связи с увольнением главы "Нафтогаза" и призвали украинскую власть уважать корпоративное право. Встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве. В МИД Украины заявили, что Зеленский поговорит с Байденом накануне саммита.