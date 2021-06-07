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Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным из-за смены руководства "Нафтогаза", - Axios

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Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным из-за смены руководства "Нафтогаза", - Axios
Из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз" Белый дом отказался приглашать в Вашингтон президента Владимира Зеленского перед встречей лидеров США Джо Байдена и РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в администрации президента США, пеередает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным источника издания, Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным.

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Однако там отказались развивать идею встречи "из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз", добавил источник.

Как пишет издание, этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации Байдена, что Зеленский "делает шаг назад в усилиях по борьбе с коррупцией".

28 апреля Кабмин распустил набсовет, уволил главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначил на его место и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко. В НАК заявили, что принятое решение – юридическая манипуляция. 29 апреля Европейский Союз, Госдеп США, послы G7, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выразили обеспокоенность в связи с увольнением главы "Нафтогаза" и призвали украинскую власть уважать корпоративное право. Встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве. В МИД Украины заявили, что Зеленский поговорит с Байденом накануне саммита.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Да как они смеют так себя вести с найвеличнишим лидером **********?
    Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным из-за смены руководства "Нафтогаза", - Axios - Цензор.НЕТ 5338
  • Яр Холодний
    "Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.
    По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.
    "Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
    Пройшло ДВА РОКИ! І хтось бачить що тут якась помилка?!
  • Яр Холодний
    Не "ми" а "ВОНИ" - оті "хоть паржом"! А от "розгрібать" будем змушені разом! І що саме образливе - левову частку зусиль змушені будуть прикладать саме ті що голосували "проти" а "голосувальщики "по приколу" будуть мовчки спостерігать як у них це вийде!!!
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