УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами"

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич поделился мнением о критических выпадах в адрес новой формы сборной Украины для чемпионата Европы - 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Metaratings.ua.

"В первую очередь, хотелось бы дать совет этим "экспертам" - лучше занимайтесь скандалами с допингом, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. А их наглые требования в отношении очертаний границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики", - заявил Маркевич.

Также он добавил, что согласен президентом УАФ Андреем Павелко в том, что силуэт Украины будет придавать сил игрокам сборной.

Напомним, ранее была представлена форма сборной Украины по футболу на Евро-2020. На форме будет очертание территории Украины, в том числе с временно оккупированным Крымом и Донбассом.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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