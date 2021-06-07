УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Metaratings.ua.
"В первую очередь, хотелось бы дать совет этим "экспертам" - лучше занимайтесь скандалами с допингом, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. А их наглые требования в отношении очертаний границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики", - заявил Маркевич.
Также он добавил, что согласен президентом УАФ Андреем Павелко в том, что силуэт Украины будет придавать сил игрокам сборной.
Напомним, ранее была представлена форма сборной Украины по футболу на Евро-2020. На форме будет очертание территории Украины, в том числе с временно оккупированным Крымом и Донбассом.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.