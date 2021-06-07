13 июня в Кривом Роге почтят память украинских воинов, погибших в 2014 году в сбитом российскими оккупантами Ил-76

13 июня в Кривом Роге состоится чествование памяти украинских воинов, погибших в катастрофе Ил-76, который заходил на посадку на аэродром Луганск и 14 июня 2014 года был сбит российскими террористами.

Об этом говорится на странице мероприятия в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"13 июня в 17:00 на 95 квартале. Отдай дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. Вспомни 2014-й. Когда лето - адом занялось ...

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Добрая воля - это сознательный выбор

Ее каждый - как крест несет

49 их было - как выдох

И страна превыше всего!" - рассказала Иляна Гайдук.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

21 мая 2021 года Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76.