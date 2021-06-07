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Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА

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Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА
Форма национальной сборной Украины утверждена Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в соответствии с правилами.

Об этом сообщает российское издание Спорт-Экспресс со ссылкой на пресс-службу УЕФА, передает Цензор.НЕТ.

"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", – цитируют журналисты заявление УЕФА.

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Напомним, ранее была представлена форма сборной Украины по футболу на Евро-2020. На форме будет очертание территории Украины, в том числе с временно оккупированным Крымом и Донбассом.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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Топ комментарии

  • Evro7
    Пукин *****! Ла-ла-ла-ла!
  • Маркиз
    Тю, а что, у руSSких разве была когда-либо совесть и честь?

    В Париже арестована 26-летняя российская теннисистка Яна Сизикова. Её подозревают в договорных матчах и игре на тотализаторе.
    Мало того, что российские спортсмены выступают без гимна и флага, так они умудряются делать это без чести и совести.
    А нет ли в этой новости скрытой русофобии? - спросите вы.
    Отвечу: скрытой точно нет
    Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 8150

    Sharp`s
    _______________________
    Кстати, насчёт руSSоФОБИИ.
    «Фобия» - в переводе означает «боязнь».
    Но кто же боится кацапов? Их ненавидят и презирают, но не боятся.
  • Підлога Маккартні
    Что будет если потреблять алкоголь вместе с тяжелыми наркотиками
    Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА - Цензор.НЕТ 8368
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