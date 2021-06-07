Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА

Форма национальной сборной Украины утверждена Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в соответствии с правилами.

Об этом сообщает российское издание Спорт-Экспресс со ссылкой на пресс-службу УЕФА, передает Цензор.НЕТ.

"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", – цитируют журналисты заявление УЕФА.

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Напомним, ранее была представлена форма сборной Украины по футболу на Евро-2020. На форме будет очертание территории Украины, в том числе с временно оккупированным Крымом и Донбассом.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.