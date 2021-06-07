Привитые от COVID-19 при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации, - Минздрав

Граждане, привитые двумя дозами вакцины от COVID-19, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы.

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В Минздраве отметили, что международное свидетельство о вакцинации для многодозных вакцин выдается только после получения последней дозы.

В случае получения свидетельства не сразу после вакцинации, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.

Свидетельство заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке. Может содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей может записываться так же, как в загранпаспорте гражданина, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т.д.).

При необходимости и по запросу человека заведение может напечатать и оформить его в соответствии с международными требованиями.

Также международное свидетельство обязательно должно иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача. Должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.

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Кроме того, оно будет действительным, только если введена вакцина, одобренная к экстренному применению ВОЗ. Срок действия свидетельства - один год с возможностью продления

"Если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки от COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения. Не следует путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковиднимы сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия", - подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

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Украина на сегодняшний день использует три COVID-вакцины: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca различных производителей и CoronaVac от Sinovac Biotech. Все они получили разрешение Всемирной организации здравоохранения на экстренное использование.